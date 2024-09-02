Рома Довбика підсилилась захисником Атлетико

Рома підписала екс-центрбека Атлетико Мадрид Маріо Ермосо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Іспанець перейшов до "вовків" на правах вільного агенту. Деталі контракту поки не розголошуються.

Захисник виступатиме за Рому під 22-м номером.

У сезоні-2023/24 іспанець зіграв 31 матч на клубному рівні, у яких відзначився 1 результативною передачею. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що центральний захисник Ювентуса Тіагу Джало перейде в Рому на правах оренди.