Реал підписав новий контракт з іспанським центрбеком

Мадридський Реал незабаром оголосить про продовження контракту з 22-річним центральним захисником Раулем Асенсіо.

Про це пише Фабріціо Романо.

Повідомляється, що гравець уклав нову угоду з клубом, яка діятиме до літа 2031 року. У контракті прописана клаусула в розмірі одного мільярда євро.

На рахунку Рауля Асенсіо в цьому сезоні Ла Ліги 32 матчі за Реал, у яких він записав на свій рахунок результативну передачу. Трансфермаркет оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

Раніше Реал Мадрид оголосив про підписання юного аргентинського таланта.