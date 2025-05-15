Проти захисника Реала порушено кримінальну справу через розповсюдження інтимних відео

Поліція відкрила кримінальне провадження проти центрального захисника Реала Рауля Асенсіо.

Про це повідомляють Marca та EFE.

Правоохоронні органи підозрюють Асенсіо, Андреса Гарсію (Алькорон), Феррана Руїса (Жирона) та Хуана Родрігеса (Тарасона) у розповсюджені сексуальних відео за участю двох жінок.

Зазначається, що одна з жертв на момент вчинення правопорушення була неповнолітньою.

Вперше про подію стало відомо восени 2023 року – тоді гравців було затримано, але згодом провадження припинено.

#ÚLTIMAHORA | El Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana (#GranCanaria) ha procesado formalmente al defensa del Real Madrid Raúl Asencio y a tres de sus excompañeros en las secciones inferiores del club por difundir imágenes sexuales de dos mujeres, una de ellas menor. pic.twitter.com/TjPfju9KPL — EFE Canarias (@EFE_Canarias) May 14, 2025

Верховний суд Канарських островів постановив відкрити нову кримінальну справу, а слідчий виявив ознаки порушення недоторканності приватного життя та використання порнографічних матеріалів за участю неповнолітньої.

Адвокат Асенсіо наполягає, що кримінальне провадження потрібно закривати через строки давності та відсутність відео, але згодом фахівці знайшли переписку футболістів, у якій вони обговорювали це відео.

Раніше повідомлялось, що проти іншого гравця мадридського Реала подав до суду його колишній клуб.