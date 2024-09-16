Карвахаль: Коли я не потягну рівень Реала – я піду
Дані Карвахаль
Правий захисник Реала Дані Карвахаль прокоментував своє майбутнє в іспанському гранді та заявив, якщо він не витягне рівень гри клубу, то він покине команду.
Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Новий контракт з Реалом? Клуб вирішує. Я приймаю будь-яке рішення без проблем.
Я хочу залишитися тут якомога довше, але в той день, коли я не потягну рівня Реала – я піду", – сказав Карвахаль.
Зазначимо, що Даніель є вихованцем "вершкових". Майже всю кар'єру 32-річний фулбек провів у рідному клубі — лише один сезон відіграв у оренді за Баєр (2012/13). За цей час він виграв 26 клубних турнірів.
Нагадаємо, нещодавно іспанець заявив, що не хоче грати в Європі більше ніде, окрім Реала.