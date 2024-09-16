Карвахаль: Коли я не потягну рівень Реала – я піду

Правий захисник Реала Дані Карвахаль прокоментував своє майбутнє в іспанському гранді та заявив, якщо він не витягне рівень гри клубу, то він покине команду.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Новий контракт з Реалом? Клуб вирішує. Я приймаю будь-яке рішення без проблем. Я хочу залишитися тут якомога довше, але в той день, коли я не потягну рівня Реала – я піду", – сказав Карвахаль.

⚪️🇪🇸 Dani Carvajal: “New contract at Real Madrid? The club decides. I accept everything. No problem”.



“I want to stay here as long as possible but the day I am not Real Madrid's level, I will leave”. pic.twitter.com/QUIzF1ZeXY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2024

Зазначимо, що Даніель є вихованцем "вершкових". Майже всю кар'єру 32-річний фулбек провів у рідному клубі — лише один сезон відіграв у оренді за Баєр (2012/13). За цей час він виграв 26 клубних турнірів.

Нагадаємо, нещодавно іспанець заявив, що не хоче грати в Європі більше ніде, окрім Реала.