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Карвахаль: Коли я не потягну рівень Реала – я піду

Володимир Кук — 16 вересня, 20:41
Карвахаль: Коли я не потягну рівень Реала – я піду
Дані Карвахаль
Instagram

Правий захисник Реала Дані Карвахаль прокоментував своє майбутнє в іспанському гранді та заявив, якщо він не витягне рівень гри клубу, то він покине команду.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Новий контракт з Реалом? Клуб вирішує. Я приймаю будь-яке рішення без проблем.

Я хочу залишитися тут якомога довше, але в той день, коли я не потягну рівня Реала – я піду", – сказав Карвахаль.

Зазначимо, що Даніель є вихованцем "вершкових". Майже всю кар'єру 32-річний фулбек провів у рідному клубі — лише один сезон відіграв у оренді за Баєр (2012/13). За цей час він виграв 26 клубних турнірів.

Нагадаємо, нещодавно іспанець заявив, що не хоче грати в Європі більше ніде, окрім Реала.

Карвахаль Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Карвахаль

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