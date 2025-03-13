У Реалі підтвердили травму ключового захисника в матчі з Атлетико

Один із ключових захисників Реала Ферлан Менді отримав травму в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетико.

Про це повідомила пресслужба "вершкових".

За попередньою інформацією, француз пропустить через пошкодження приблизно 3-4 тижні.

"Після обстеження, проведеного сьогодні медичною службою Реала, у нашого гравця Ферлана Менді діагностували травму двоголового м'яза стегна лівої ноги", – йдеться у повідомленні.

У суботу, 15 березня, Реал у матчі Ла Ліги зустрінеться з Вільярреалом. Надалі стартує міжнародна пауза і є надія, що Менді не пропустить багато матчів Реала. Проте участь гравця у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала під питанням.

У поточному сезоні Менді зіграв за Реал 30 матчів у всіх турнірах. Відзначився двома результативними передачами.

Раніше УЄФА оголосив що судді на VAR прийняли правильне рішення не зараховувати реалізований пенальті Хуліана Альвареса в матчі проти Реала в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.