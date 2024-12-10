Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Захисник МЮ отримав чергову травму: відома реакція Аморіма

Микола Дендак — 10 грудня 2024, 22:17
Захисник МЮ отримав чергову травму: відома реакція Аморіма
Люк Шоу

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу отримав чергову травму.

Про це він повідомив у себе в Instagram.

"Мені дуже боляче це писати, бо я справді думав, що впорався з нещодавніми труднощами, але, на жаль, я отримав травму. Я пройшов через багато чого, мав багато злетів і падінь, але це, безумовно, був мій найважчий період. Я абсолютно спустошений, і зараз надзвичайно важко змиритися з реальністю. Обіцяю, що зроблю все можливе, щоб незабаром повернутися краще і допомогти МЮ реалізувати свої амбіції цього сезону", – сказав Шоу.

Травму англійця прокоментував новий головний тренер команди Рубен Аморім. Він заявив, що Шоу потрібен не лише МЮ, але й збірній Англії.

"Відколи я очолив команду, я бачу Люка в медичному відділенні. Він багато працює в спортзалі та на полі. Скільки б йому не знадобилося, я буду з ним. Ми допоможемо повернутися Шоу. Не тільки МЮ, а й збірній Англії потрібен такий гравець, тож ми тут, щоб йому допомогти", – сказав наставник.

Нагадаємо, цього сезону Шоу провів 98 хвилин у 3 матчах. У сезоні-2023/24 гравець пропустив 50 матчів клубу та збірної через травму.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед планує підписати флангового захисника мюнхенської Баварії Альфонсо Девіса.

Манчестер Юнайтед травма Рубен Аморім Люк Шоу

Манчестер Юнайтед

Мілан буде змушений продати свого капітана, якщо він не погодиться продовжити контракт
Колишній спортивний директор Манчестер Юнайтед може отримати роботу в Арсеналі
Манчестер Юнайтед готовий продати Рашфорда вже взимку через низку факторів
Погба все ж може отримати можливість тренуватися з Манчестер Юнайтед
Колишній спортивний директор Манчестер Юнайтед виступав проти запрошення Аморіма

Останні новини