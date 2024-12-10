Захисник МЮ отримав чергову травму: відома реакція Аморіма

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу отримав чергову травму.

Про це він повідомив у себе в Instagram.

"Мені дуже боляче це писати, бо я справді думав, що впорався з нещодавніми труднощами, але, на жаль, я отримав травму. Я пройшов через багато чого, мав багато злетів і падінь, але це, безумовно, був мій найважчий період. Я абсолютно спустошений, і зараз надзвичайно важко змиритися з реальністю. Обіцяю, що зроблю все можливе, щоб незабаром повернутися краще і допомогти МЮ реалізувати свої амбіції цього сезону", – сказав Шоу.

Травму англійця прокоментував новий головний тренер команди Рубен Аморім. Він заявив, що Шоу потрібен не лише МЮ, але й збірній Англії.

"Відколи я очолив команду, я бачу Люка в медичному відділенні. Він багато працює в спортзалі та на полі. Скільки б йому не знадобилося, я буду з ним. Ми допоможемо повернутися Шоу. Не тільки МЮ, а й збірній Англії потрібен такий гравець, тож ми тут, щоб йому допомогти", – сказав наставник.

Нагадаємо, цього сезону Шоу провів 98 хвилин у 3 матчах. У сезоні-2023/24 гравець пропустив 50 матчів клубу та збірної через травму.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед планує підписати флангового захисника мюнхенської Баварії Альфонсо Девіса.