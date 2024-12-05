Манчестер Юнайтед хоче підписати захисника Баварії, на якого полюють Реал та Барселона

Манчестер Юнайтед планує підписати флангового захисника мюнхенської Баварії Альфонсо Девіса.

Про це повідомляє Football365.

Зазначається, що у трансфері зацікавлений новий головний тренер команди Рубен Аморім. Керівництво МЮ готове запропонувати футболісту контракт з більш вигідними умовами, ніж конкуренти.

Нагадаємо, що головним претендентом на канадця є мадридський Реал. Була інформація, що клуб вже досягнув попередньої згоди на перехід. Проте потім у боротьбу втрутилася Барселона.

Угода Девіса з баварцями розрахована до літа 2025 року. Німецький гранд також розпочав перемовини щодо продовження контракту.

У поточному сезоні на рахунку Альфонсо 3 асисти в 19 матчах за Баварію в усіх турнірах, трансферна вартість оцінюється у 50 мільйонів євро.