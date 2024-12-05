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Манчестер Юнайтед хоче підписати захисника Баварії, на якого полюють Реал та Барселона

Микола Дендак — 5 грудня 2024, 16:36
Манчестер Юнайтед хоче підписати захисника Баварії, на якого полюють Реал та Барселона
Альфонсо Девіс
Goal

Манчестер Юнайтед планує підписати флангового захисника мюнхенської Баварії Альфонсо Девіса.

Про це повідомляє Football365.

Зазначається, що у трансфері зацікавлений новий головний тренер команди Рубен Аморім. Керівництво МЮ готове запропонувати футболісту контракт з більш вигідними умовами, ніж конкуренти.

Нагадаємо, що головним претендентом на канадця є мадридський Реал. Була інформація, що клуб вже досягнув попередньої згоди на перехід. Проте потім у боротьбу втрутилася Барселона.

Угода Девіса з баварцями розрахована до літа 2025 року. Німецький гранд також розпочав перемовини щодо продовження контракту.

У поточному сезоні на рахунку Альфонсо 3 асисти в 19 матчах за Баварію в усіх турнірах, трансферна вартість оцінюється у 50 мільйонів євро.

Барселона Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Альфонсо Девіс

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