Де Лігт — про Тен Гага: Він справді вимогливий, і він дуже любить дисципліну

Захисник Манчестер Юнайтед Маттейс де Лігт вважає, що головний тренер команди Ерік тен Гаг став вирішальним фактором у його виборі, щоб перейти в клуб та заявив, що нідерландський спеціаліст дуже вимогливий.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Так, очевидно, що він був дуже важливою частиною, тому що він дуже добре мене знає, а я дуже добре знаю його. Він зробив мене капітаном Аякса.

Також під час мого перебування в Аяксі він дав мені велику впевненість, він дав мені багато мотивації намагатися очолити команду.

Він справді вимогливий. Він вимагає щодня, кожного моменту тренування, він вимагає багато. Не тільки на тренувальному полі, але й за його межами: як ти поводишся, як доглядаєш за своїм тілом, як відпочиваєш, як спиш. І він дуже любить дисципліну", — сказав де Лігт.