Ювентус досяг домовленості про траснфер центрбека Мілана

Ювентус та Мілан наблизилися до оформлення переходу центрального захисника "россонері" Фікайо Томорі.

Про це повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Лука Б'янкін.

Згідно з джерелом, клуби мають домовленість про оренду 27-річного англійця, яка буде розрахована до кінця нинішнього сезону.

За цієї угоди "б'янконері" будуть зобов'язані викупити контракт футболіста за 25 мільйонів євро. Ця сума може зрости до 30 мільйонів за виконання певних умов.

Останнє слово залишається за самим Томорі, з яким керівництво Мілана сьогодні проведе зустріч.

У нинішньому сезоні Фікайо Томорі взяв участь у 20 матчах, у яких він записав на свій рахунок п'ять жовтих карток.

Нагадаємо, що вчора Ювентус та Мілан провели зустріч у межах 21 туру італійської Серії А.