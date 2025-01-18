Ювентус обіграв Мілан та продовжив безпрограшну серію в чемпіонаті

Сьогодні, 18 січня, відбулися два матчі в межах 21 туру італійської Серії А.

В одному з двох головних поєдинків дня Ювентус здобув домашню перемогу над Міланом. "Б'янконері" продовжили свою безпрограшну серію в нинішньому сезоні чемпіонату Італії. Наразі в добірку "старої синьйори" 8 перемог та 13 нічиїх – 37 очок та проміжне четверте місце в турнірній таблиці.

Також Болонья виявилася сильнішою за Монцу.

Завершить ігровий день протистояння між лідерами Серії А – Аталантою та Наполі.

Чемпіонат Італії – Серія А

21 тур, 18 січня

Болонья – Монца 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 4 Мальдіні, 1:1 - 22 Кастро, 2:1 - 34 Одгор, 3:1 - 69 Орсоліні

Ювентус – Мілан 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Мбангула, 2:0 - 64 Веа

21:45. Аталанта – Наполі