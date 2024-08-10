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Вест Гем оголосив про перехід захисника Ніцци

Олександр Булава — 10 серпня, 16:26
Вест Гем оголосив про перехід захисника Ніцци

Французький захисник Ніцци Жан-Клер Тодібо перейшов у Вест Гем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Трансфер 24-річного футболіста відбувся на правах сезонної оренди з опцією викупу.

За інформацією Фабріціо Романо, викуп є обов'язковим після завершення сезону. Суму якого буде становити 40 млн євро.

У попередньому сезоні 24-річний Тодібо зіграв 33 матчі за Ніццу і відзначився трьома гольовими передачами.

Напередодні Вес Гем підписав найкращого гравця сезону у Чемпіоншипі.

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