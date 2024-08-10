Вест Гем оголосив про перехід захисника Ніцци
Французький захисник Ніцци Жан-Клер Тодібо перейшов у Вест Гем.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Трансфер 24-річного футболіста відбувся на правах сезонної оренди з опцією викупу.
За інформацією Фабріціо Романо, викуп є обов'язковим після завершення сезону. Суму якого буде становити 40 млн євро.
У попередньому сезоні 24-річний Тодібо зіграв 33 матчі за Ніццу і відзначився трьома гольовими передачами.
Напередодні Вес Гем підписав найкращого гравця сезону у Чемпіоншипі.