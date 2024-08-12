Де Лігт та Мазрауї завершують перехід у Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед проведе медогляди двох потенційних новачків клубу.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Захисники Баварії Маттейс де Лігт та Нуссаїр Мазрауї пройдуть основну частину медогляду, після яких імовірно підпишуть контракти з "червоними дияволами".
За перехід 24-річного нідерландця манкуніанці заплатять 45 млн євро. Ще 5 млн передбачені у вигляді бонусів. Трансфер Мазрауї коштувати МЮ 15 млн євро.
Мазрауї перейшов у Баварію у 2022 році з Аякса. Минулого сезону марокканець провів за мюнхенський клуб 29 матчів у всіх турнірах та відзначився чотирма асистами.
Чинний контракт Маттейса з Баварією розрахований до літа 2027 року. У минулому сезоні він відіграв 22 матчі у Бундесліги та забив 2 м'ячі.
Раніше повідомлялося, що майже 60 тисяч уболівальників Баварії підписали петицію, щоб де Лігт залишився у команді.