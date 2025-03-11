Матч проти Арсенала став ювілейним для Далота у складі Манчестер Юнайтед

Матч проти лондонського Арсенала в межах 28 туру АПЛ став 200-м для Діогу Далота у футболці Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба "манкуніанців".

Португалець виступає за команду з 2018 року, зробивши перерву у сезоні-2020/21 на оренду в Мілані. За 200 зіграних поєдинків Далот забив сім голів та віддав 13 результативних передач.

У кладі Манчестер Юнайтед футболіст ставав переможцем Кубку Англії та Кубку ліги.

Нагадаємо, до "червоних дияволів" Діогу приєднався з Порту, перейшовши за 19 мільйонів фунтів.

Раніше головний тренер МЮ Рубен Аморім відзначив вплив Бруно Фернандеша на гру своєї команди.