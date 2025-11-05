Футбольна династія з цирковим минулим: тренер і гравець МЮ виявилися далекими родичами

Світ футболу часом дарує неймовірні історії, і ця саме така! З’ясувалося, що головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім і португальський захисник "червоних дияволів" Діогу Далот родичі!

За даними португальського генеалогічного сайту Geneall, обидва є нащадками Карлоса Далло – циркового артиста XIX століття. Представники клубу підтвердили, що між Аморімом і Далотом справді існує далекий родинний зв’язок.

Карлос Далло народився у Франції, разом із братом та сестрою виступав у циркових трупах по Європі, а згодом осів у Португалії – саме там і продовжився його рід.

Цікаво, що Далот раніше сам зізнавався, що його прізвище має французьке походження, а родина врешті-решт осіла у Бразі, де й народився футболіст.

Рубен Аморім – уродженець Лісабона, більшу частину кар’єри провів у Белененсеш та Бенфіці, а у 2012-му навіть грав проти Юнайтед у Лізі чемпіонів, коли був орендований Брагою.

Тепер родинна історія набуває нового змісту, адже Аморім, уже як тренер, довіряє Далоту, який зіграв у 39 із 54 матчів під його керівництвом.

Раніше головний тренер Манчестер Юнайтед провів ретроспективу свого першого року на чолі англійського клубу.