Реал націлився на трансфер захисника Манчестер Юнайтед

Мадридський Реал цікавиться 25-річним португальським захисником Манчестер Юнайтед Діогу Далотом.

Про це повідомляє Relevo.

Трансфер Далота розглядається, як альтернатива на випадок, якщо не вдасться підписати Трента Александера-Арнолда з Ліверпуля.

Зазначається, що керівництво "вершкових" зв’язувалось з оточенням португальця та запитувало у Манчестер Юнайтед інформацію щодо футболіста. "Червоні дияволи" готові вислухати пропозиції починаючи з суми 50 млн євро.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 35 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 2 результативні передачі у 20 матчах.

Напередодні повідомлялося, що президент мадридського клубу Флорентіно Перес ухвалив рішення звільнити головного тренера Карло Анчелотті після низки невдалих результатів.