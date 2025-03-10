Аморім: Манчестер Юнайтед потребує більше гравців, як Фернандеш

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив, що його команді потрібно "більше Бруно" після того, як Бруно Фернандеш відзначився голом прямим ударом зі штрафного у матчі проти Арсенала (1:1).

Слова 40-річного португальця наводить Manchester Evening News.

У межах 28 туру АПЛ манкуніанці зуміли відібрати очки у "канонірів", які все ще сподіваються наздогнати Ліверпуль в чемпіонській гонці.

Фернандеш знову став найкращим бомбардиром Юнайтед у цьому сезоні та має всі шанси вчетверте отримати клубну нагороду Гравця року імені сера Метта Басбі. Тільки Кріштіану Роналду та Давід Де Хеа отримували цю нагороду чотири рази.

"Я думаю, що він весь час робить те, що роблять лідери. Іноді він може демонструвати певне розчарування, що може завдати йому більшої шкоди, ніж будь-кому іншому, і я це розумію. Це розчарування, яке він хоче перемогти", – сказав Аморім.

Наставник відзначив важливість капітана "червоних дияволів", який завжди готовий грати.

"Він завжди здоровий, завжди готовий грати на різних позиціях. Іноді, коли нам потрібен гол, штрафний, асист, він завжди поруч. Я думаю, що він є дуже хорошим прикладом, він робить деякі помилки, але він є дуже хорошим прикладом для інших гравців. Я думаю, що будь-який тренер, коли хоче залучити гравців, очікує від них найкращого. Але іноді їм доводиться адаптуватися, а іноді вам пощастило з характером гравця, навіть незважаючи на всі дослідження, які проводять всі тренери перед тим, як підписати гравців. Що я можу сказати, так це те, що нам потрібно більше гравців, як Бруно. Це очевидно. Не тільки якість, а характер, який він має. У цій лізі дуже важлива доступність, а ще він дуже рішучий з м'ячем і без м'яча".

Після 28 зіграних турів Манчестер Юнайтед посідає чотирнадцяте місце в таблиці чемпіонату Англії. Підопічні Аморіма заробили 34 очки.

Нагадаємо, що головний тренер Арсенала Мікель Артета втік з інтерв'ю після матчу з МЮ.