Ключовий гравець Кривбаса отримав серйозне пошкодження

Захисник Кривбаса Іван Дібанго отримав травму у матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги проти Лівого берега.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що Дібанго отримав травму після жорсткого зіткнення із суперником. Медичне обстеження показало, що 22-річний камерунець має ушкодження звʼязок ключично-акроміального з'єднання.

На футболіста очікує хірургічне втручання. Термін відновлення поки що невідомий.

У сезоні-2024/25 захисник зіграв 7 матчів на клубному рівні, але результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що нігерійський нападник Кривбаса Оче Одоба Очовечи виступатиме за азербайджанську Габалу.