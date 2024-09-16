Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ключовий гравець Кривбаса отримав серйозне пошкодження

Володимир Кук — 16 вересня, 22:15
Ключовий гравець Кривбаса отримав серйозне пошкодження
Іван Дібанго
УПЛ

Захисник Кривбаса Іван Дібанго отримав травму у матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги проти Лівого берега.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що Дібанго отримав травму після жорсткого зіткнення із суперником. Медичне обстеження показало, що 22-річний камерунець має ушкодження звʼязок ключично-акроміального з'єднання.

На футболіста очікує хірургічне втручання. Термін відновлення поки що невідомий.

У сезоні-2024/25 захисник зіграв 7 матчів на клубному рівні, але результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що нігерійський нападник Кривбаса Оче Одоба Очовечи виступатиме за азербайджанську Габалу.

Кривбас Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ Іван Дібанго

Іван Дібанго

Гравця Кривбаса викликали у збірну
Поразка Кривого Рогу як втілення сумної дійсності УПЛ. 4 висновки з матчу Кривбас — Вікторія
Учасник Ліги чемпіонів намагається придбати лідера Кривбаса
Дібанго: Мета Кривбаса - стати чемпіонами, це наша мрія
Кривбас викупив контракт камерунського захисника

Останні новини