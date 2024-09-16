Ключовий гравець Кривбаса отримав серйозне пошкодження
Іван Дібанго
УПЛ
Захисник Кривбаса Іван Дібанго отримав травму у матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги проти Лівого берега.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначається, що Дібанго отримав травму після жорсткого зіткнення із суперником. Медичне обстеження показало, що 22-річний камерунець має ушкодження звʼязок ключично-акроміального з'єднання.
На футболіста очікує хірургічне втручання. Термін відновлення поки що невідомий.
У сезоні-2024/25 захисник зіграв 7 матчів на клубному рівні, але результативними діями не відзначився.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що нігерійський нападник Кривбаса Оче Одоба Очовечи виступатиме за азербайджанську Габалу.