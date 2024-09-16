Легіонер Кривбаса гратиме за азербайджанський клуб

Нігерійський нападник криворізького Кривбаса Оче Одоба Очовечи виступатиме за азербайджанську Габалу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кривбас та Габала досягли домовленості щодо оренди 22-річного футболіста. Умови угоди не розголошуються. Оче став гравцем "червоно-білих" 5 липня 2024 року, але ще не встиг дебютувати за команду в офіційних матчах, хоча тричі потрапляв у заявку на поєдинки УПЛ.

В сезоні-2023/24 він виступав за португальський Фейренсе, за який провів 31 матч, забив 4 голи та віддав 1 асист.

Нагадаємо, напередодні криворізький колектив переміг Лівий Берег у 6 турі УПЛ. Тепер у команди Юрія Вернидуба 10 очок за 5 зіграних поєдинків, що дозволяє посідати 5 місце у турнірній таблиці.