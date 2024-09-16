Легіонер Кривбаса гратиме за азербайджанський клуб
Оче Очовечи
ФК Кривбас
Нігерійський нападник криворізького Кривбаса Оче Одоба Очовечи виступатиме за азербайджанську Габалу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Кривбас та Габала досягли домовленості щодо оренди 22-річного футболіста. Умови угоди не розголошуються. Оче став гравцем "червоно-білих" 5 липня 2024 року, але ще не встиг дебютувати за команду в офіційних матчах, хоча тричі потрапляв у заявку на поєдинки УПЛ.
В сезоні-2023/24 він виступав за португальський Фейренсе, за який провів 31 матч, забив 4 голи та віддав 1 асист.
Нагадаємо, напередодні криворізький колектив переміг Лівий Берег у 6 турі УПЛ. Тепер у команди Юрія Вернидуба 10 очок за 5 зіграних поєдинків, що дозволяє посідати 5 місце у турнірній таблиці.