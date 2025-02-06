Інгулець оголосив про підписання трьох захисників та одного хавбека

Інгулець підписав чотирьох новачків.

Про це повідомила клубна пресслужба.

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Йдеться про захисників Олександра Дихтярука, Олександра Жовтенка, Андрія Меленчука, а також півзахисника Віталія Фарасєєнка.

Останнім клубом 22-річного Дихтярука був Кремінь, за який у першій частині нинішнього сезону-2024/25 він провів 15 матчів, відзначившись одним забитим м’ячем.

21-річний Фарасєєнко раніше захищав кольори Буковини, з якою він у листопаді розірвав контракт за обопільною згодою сторін. Якщо минулого сезону Віталій був гравцем основи чернівецького клубу, то у поточній кампанії провів на полі лише 15 хвилин.

Щодо Жовтенка, то 19-річний захисник у першій частині нинішнього сезону провів 10 матчів у складі ФСК Маріуполь у Першій лізі.

21-річний Андрій Меленчук, у свою чергу, раніше захищав кольори Реал Фарми, зігравши у складі одеського клубу 11 матчів (відзначившись одним голом) у розіграші Другої ліги.

Інгулець наразі посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2025 році команда Василя Кобіна проведе 22 лютого проти Полісся.