Захисник Динамо зазнав серйозної травми в матчі з Партизаном: його вивозили з поля

Центральний захисник Динамо Максим Дячук не зміг продовжити матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із Партизаном через травму.

На початку другого тайму під Максима "підсів" нападник сербської команди Матеус Салданья, після чого молодий центрбек невдало приземлився на плече. Судячи з усього, він заламав ключицю.

Моторошний стогон Дячука було добре чутно у трансляції. Максим не зміг самотужки залишити межі поля — його вивозили на медичній машині. Після того замість нього вийшов Крістіан Біловар.