Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Захисник Динамо може продовжити кар'єру в каталонському клубі

Владислав Уткін — 28 травня, 09:46
Захисник Динамо може продовжити кар'єру в каталонському клубі

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко потрапив у шорт-лист іспанського Еспаньйола.

Про це повідомило видання AS.

За інформацією джерела, каталонський клуб бачить великий потенціал в українському футболісті. Зазначається, що Еспаньйол має намір приступити до конкретних кроків по трансферу Вівчаренка, щойно стане відома доля клубу на майбутній сезон.

Команда посідає 4 місце в турнірній таблиці Сегунди (другого дивізіону Іспанії), маючи 66 очок за один тур до завершення чемпіонату. Вони гарантували собі місце в півфіналі плей-оф за путівку до Ла Ліги.

У поточному сезоні Вівчаренко зіграв 15 матчів за Динамо та віддав 2 гольові передачі.

Читайте також :
Миколенко: На Вівчаренка чекає велике майбутнє
Динамо Київ Еспаньйол Костянтин Вівчаренко

Костянтин Вівчаренко

Миколенко: На Вівчаренка чекає велике майбутнє
Ярмоленко: Не впевнений, що був пенальті
Гол Очеретька допоміг Україні U-21 перемогти Марокко U-23 у контрольній грі
Захисник Динамо цікавий іспанському клубу

Останні новини