Захисник Динамо може продовжити кар'єру в каталонському клубі

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко потрапив у шорт-лист іспанського Еспаньйола.

Про це повідомило видання AS.

За інформацією джерела, каталонський клуб бачить великий потенціал в українському футболісті. Зазначається, що Еспаньйол має намір приступити до конкретних кроків по трансферу Вівчаренка, щойно стане відома доля клубу на майбутній сезон.

Команда посідає 4 місце в турнірній таблиці Сегунди (другого дивізіону Іспанії), маючи 66 очок за один тур до завершення чемпіонату. Вони гарантували собі місце в півфіналі плей-оф за путівку до Ла Ліги.

У поточному сезоні Вівчаренко зіграв 15 матчів за Динамо та віддав 2 гольові передачі.