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Миколенко: На Вівчаренка чекає велике майбутнє

Микола Дендак — 24 травня, 20:28
Миколенко: На Вівчаренка чекає велике майбутнє

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко вважає, що в його колеги по позиції Костянтина Вівчаренка з київського Динамо велике майбутнє.

Про це футболіст розповів на ютуб-каналі "ВЗБІРНА".

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"Вівчаренко хороший лівий захисник. Ми трішки відрізняємося, хоча він теж грав центрального захисника інколи, як і я. Хороший лівий захисник, у нього є якість віддати гольову передачу і так далі.

Я думаю, що у нього велике майбутнє в Динамо, а може й не в Динамо, а десь в європейському клубі", — сказав гравець.

У поточному сезоні Вівчаренко зіграв 15 матчів за столичний клуб та віддав 2 гольові передачі.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги "біло-сині" зіграють проти Руха. Столична команда вже остаточно завершить чемпіонат на 2-му місці.

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Динамо Київ Евертон Віталій Миколенко Костянтин Вівчаренко

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