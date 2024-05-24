Миколенко: На Вівчаренка чекає велике майбутнє

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко вважає, що в його колеги по позиції Костянтина Вівчаренка з київського Динамо велике майбутнє.

Про це футболіст розповів на ютуб-каналі "ВЗБІРНА".

"Вівчаренко хороший лівий захисник. Ми трішки відрізняємося, хоча він теж грав центрального захисника інколи, як і я. Хороший лівий захисник, у нього є якість віддати гольову передачу і так далі.

Я думаю, що у нього велике майбутнє в Динамо, а може й не в Динамо, а десь в європейському клубі", — сказав гравець.