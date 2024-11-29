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Захисник Динамо: Намагаємося не звертати увагу на гейтерів

Ігор Чернявський — 29 листопада 2024, 11:27
Захисник Динамо: Намагаємося не звертати увагу на гейтерів
ФК Динамо

Захисник Динамо Тарас Михавко намагається не звертати увагу на гейтерів, бо завжди знайдуться ті, хто захочуть покритикувати.

Про це він сказав у коментарі UA-Football.

"Не зважаючи на будь-який результат, ми будемо боротися до кінця що в УПЛ, що в Лізі Європи. Ми завжди виходимо, щоб перемагати й здобувати позитивний результат. Тому звичайно, що будемо боротися.

Хочеться подякувати вболівальникам, що підтримують нас будь-де і будь-коли. Тому щиро всім дякую, хто нас підтримує і будемо тільки намагатися радувати вас. А гейтери завжди будуть, тому намагаємося не звертати на них увагу", – сказав Михавко.

Напередодні Динамо програло 5-й поспіль матч у Лізі Європи. Жорсткій критиці рідну команду піддав Артем Мілевський. У своєму Instagram він запитав у гравців, чи є я у них повага до себе.

Динамо Київ Ліга Європи-2024/25 Вікторія Пльзень Тарас Михавко

Тарас Михавко

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