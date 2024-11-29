Тому вас ніхто і не впізнає на вулицях: Мілевський жорстко звернувся до гравців Динамо

Артем Мілевський вважає, що гравців Динамо ніхто не впізнає на вулицях Києва через жахливі результати команди на міжнародній арені.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Ви заї***и вже. До себе повага є? Б***ь, тому вас ніхто і не впізнає на вулицях Києва", – написав Мілевський.

Вчора, 29 листопада, Динамо програло 5-й поспіль матч в основному етапі Ліги Європи. Команді Олександра Шовковського вдалося забити перший гол у турнірі лише на останній хвилині, коли Владислав Кабаєв подавав на дальню стійку, але м’яч опустився за комірець воротарю.

Мілевський виступав за Динамо з 2002 по 2013 рік. Легендарний нападник провів за першу команду киян 276 матчів у всіх турнірах, у яких забив 87 голів та віддав 74 асистів. Артему пророкували велике майбутнє, але він не реалізував свій потенціал через схильність до вживання алкоголю та регулярні порушення дисципліни.