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Тому вас ніхто і не впізнає на вулицях: Мілевський жорстко звернувся до гравців Динамо

Ігор Чернявський — 29 листопада 2024, 10:00
Тому вас ніхто і не впізнає на вулицях: Мілевський жорстко звернувся до гравців Динамо
Instagram Артема Мілевського

Артем Мілевський вважає, що гравців Динамо ніхто не впізнає на вулицях Києва через жахливі результати команди на міжнародній арені.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Ви заї***и вже. До себе повага є? Б***ь, тому вас ніхто і не впізнає на вулицях Києва", – написав Мілевський.

Вчора, 29 листопада, Динамо програло 5-й поспіль матч в основному етапі Ліги Європи. Команді Олександра Шовковського вдалося забити перший гол у турнірі лише на останній хвилині, коли Владислав Кабаєв подавав на дальню стійку, але м’яч опустився за комірець воротарю.

Мілевський виступав за Динамо з 2002 по 2013 рік. Легендарний нападник провів за першу команду киян 276 матчів у всіх турнірах, у яких забив 87 голів та віддав 74 асистів. Артему пророкували велике майбутнє, але він не реалізував свій потенціал через схильність до вживання алкоголю та регулярні порушення дисципліни.

Артем Мілевський Динамо Київ Ліга Європи-2024/25

Артем Мілевський

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