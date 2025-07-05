Михавко – про третю зірку Динамо: Велика честь грати за цей клуб

Захисник Динамо Тарас Михавко висловився про здобуття командою третьої зірки на свою емблему після перемоги в чемпіонаті України.

Слова 20-річного футболіста наводить пресслужба "біло-синіх".

"З вичайно, це історія, до якої ми потрапили. Приємно, тим паче це не пересічне чемпіонство, а ювілейне – 30-те. Велика честь та гордість грати за такий клуб", – вважає Михавко.

Окрім того, оборонець висловився про світові рейтинги кращих молодих гравців, до яких він регулярно потрапляє.

" Не слідкую, в принципі. Буває, батьки чи друзі мені говорять про щось подібне, але сам спеціально не відстежую подібні новини. Водночас не беру особливо до уваги подібні рейтинги, тому що не вважаю це якимось великим досягненням. Є над чим працювати, розвиватися, а на подібні визнання експертів намагаюсь уваги не звертати", – резюмував Михавко.

Минулого сезону захисник зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Раніше Динамо оголосило список футболістів, які поїхали на збори до Австрії.