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Караваєв продовжив контракт із Динамо

Олег Дідух — 28 травня 2025, 15:18
Караваєв продовжив контракт із Динамо
Олександр Караваєв
ФК Динамо Київ

Київське Динамо продовжило контракт із захисником команди Олександром Караваєвим.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Нова угода буде розрахована на один рік з опцією продовження ще на один сезон. Термін дії попереднього контракту завершувався цього літа.

Караваєв виступає за Динамо з літа 2019 року. Сумарно 32-річний захисник провів за київський клуб 184 матчі в усіх турнірах (127 – в УПЛ, 43 – у єврокубках, 11 і 3 – у Кубку та Суперкубку України відповідно).

У складі Динамо Караваєв по два рази ставав чемпіоном України, володарем Кубку та Суперкубку країни.

У поточному сезоні на рахунку Олександра 5 голів і 3 асисти в 29 матчах за Динамо в усіх турнірах. Трансферна вартість захисника оцінюється в 1,5 мільйона євро.

Нагадаємо, минулого тижня Динамо продовжило контракт із Андрієм Ярмоленком.

Динамо Київ новий контракт Олександр Караваєв

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