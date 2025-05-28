Караваєв продовжив контракт із Динамо

Київське Динамо продовжило контракт із захисником команди Олександром Караваєвим.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Нова угода буде розрахована на один рік з опцією продовження ще на один сезон. Термін дії попереднього контракту завершувався цього літа.

Караваєв виступає за Динамо з літа 2019 року. Сумарно 32-річний захисник провів за київський клуб 184 матчі в усіх турнірах (127 – в УПЛ, 43 – у єврокубках, 11 і 3 – у Кубку та Суперкубку України відповідно).

У складі Динамо Караваєв по два рази ставав чемпіоном України, володарем Кубку та Суперкубку країни.

У поточному сезоні на рахунку Олександра 5 голів і 3 асисти в 29 матчах за Динамо в усіх турнірах. Трансферна вартість захисника оцінюється в 1,5 мільйона євро.

Нагадаємо, минулого тижня Динамо продовжило контракт із Андрієм Ярмоленком.