Гравець Динамо не зможе допомогти молодіжній збірній України у вересневих матчах

Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко не допоможе збірній України U-21 у вересневих матчах кваліфікації на чемпіонат Європи-2025.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Оборонець перебував у списку головного тренера молодіжної збірної Унаї Мельгоси. Однак він захворів та пропустить збір команди. Замість нього тренерський штаб довикликав 21-річного представника львівського Руху Ярослава Карабіна.

Зазначимо, що "синьо-жовті" поки не втрачала очок у відборі до Євро-2025 U-21, вони здобули 6 із 6 перемог та очолюють групу F. У фінальній частині Євро-2025 виступить 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.