Визначились дата та час проведення відбіркових матчів збірної України U-21 на Євро-2025

Визначено місця, дата та час проведення відбіркових матчів молодіжної збірної України (U-21) на чемпіонат Європи-2025.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Матч Україна — Сербія відбудеться 6 вересня у Ризі, на стадіоні "LNK Sporta Parks", початок — о 19:00 за київським часом.

Другий поєдинок відбудеться 10 вересня в місті Балліміна на стадіоні "Шоуграундс", Україна зіграє проти Північної Ірландії. Початок гри — о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що у фінальній частині Євро-2025 виступить 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.

Нагадаємо, раніше головний тренер Олімпійської та молодіжної збірних України Руслан Ротань припинив співпрацю з УАФ. Контракт наставника та його тренерського штабу добіг кінця. Наразі невідомо, хто очолить команду.

Додамо, що завдяки виходу збірної U-21 у півфінал молодіжного Євро, українська команда вперше в історії отримала можливість виступити на Олімпійських іграх. Там українці у першому турі групового етапу програли Іраку, у другому турі здобули вольову перемогу над Марокко, яка, щоправда, не дозволила вийти у плейоф, адже у вирішальній грі українці поступилися збірній Аргентини (2:0).

Набравши три очки на груповому раунді, Україна завершила виступ на дебютних для себе Іграх.