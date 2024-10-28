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Михавко: Хотіли забити другий гол Шахтарю

Олег Дідух — 28 жовтня, 21:52
Михавко: Хотіли забити другий гол Шахтарю
Тарас Михавко
ФК Динамо

Центральний захисник Динамо Тарас Михавко поділився враженнями від матчу 11 туру УПЛ проти Шахтаря (нічия 1:1) і зізнався, що наприкінці матчу команда хотіла вирвати перемогу.

Гравця цитує SportArena.

"Напруження матчу було помітне. І для нас, і для "Гірників" це найважливіший поєдинок у сезоні. Гра була напруженою та цікавою. У першому таймі нам не все вдавалося через наші переїзди. Ми мали на два дні менше часу на підготовку до цього матчу.

Ми розуміли, що нам буде важко у грі з "Гірниками". Шахтар завжди є серед лідерів українського чемпіонату. Щодо результату, то ми хотіли забити і другий м’яч наприкінці зустрічі. Але, ми не засмутилися, і працюватимемо далі", – заявив Михавко.

За підсумками матчу Динамо зберегло 6-очкову перевагу над Шахтарем.

Динамо Київ Шахтар Тарас Михавко

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