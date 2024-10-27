Спрацював джокер. Динамо вирвало нічию з Шахтарем в "Українському Класико"

У Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського відбувся центральний матч 11-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Динамо приймало донецький Шахтар. "Українське Класико" завершилося нічиєю – 1:1.

Вже на восьмій хвилині зустрічі Шахтар ледь не відкрив рахунок. Олександр Зубков з лівої потужно пробивав з-за меж штрафного майданчика, однак Георгій Бущан врятував господарів, перевівши м'яча в поперечку.

На перерву команди пішли за нулів на табло, а вже в дебюті другої половини гри гості відкрили рахунок. Після кутового зліва Егіналду пробивав головою, Бущан відбив, однак після серії рикошетів "гірники" заштовхали м'яч у сітку.

А на 60-й хвилині Динамо здобуло чисельну перевагу. Криськів ззаду влетів у підкаті в ноги Біловару у центрі поля, за що рефері показав пряму червону картку гравцеві Шахтаря.

Чисельна перевага принесла плоди наприкінці основного часу. Після довгої атаки Герреро віддав на фланг Дубінчаку, той навісив на дальню штангу, де Караваєв, який вийшов на заміну, ударом у дотик зрівняв рахунок.

1:1 – Динамо вирвало нічию і продовжує залишатися лідером у турнірній таблиці УПЛ, проте Олександрія тепер має стільки ж очок (26). Шахтар відстає від киян та олександрійців на шість балів.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

11 тур, 27 жовтня

Динамо – Шахтар 1:1

Гол: Караваєв, 87 – Бондаренко, 21

Вилучення: Криськів, 60 (груба гра)

Динамо: Бущан – Тимчик (Караваєв, 83), Попов (Біловар, 17), Михавко, Дубінчак – Бражко, Андрієвський (Герреро, 65) – Брагару (Волошин, 46), Буяльський, Кабаєв – Ванат

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Криськів, Судаков (Франьїч, 89) – Зубков (Педріньйо, 67), Бондаренко (Степаненко, 67), Егіналду (Марлон Гомес, 89) – Сікан (Траоре, 77)

У 12-му турі чемпіонату Динамо 3 листопада проведе домашній матч проти Інгульця, а Шахтар на день раніше прийматиме одеський Чорноморець.