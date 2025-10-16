Біловар – про можливу зміну громадянства: Інколи замислююсь, що хотілося б

Захисник Динамо Крістіан Біловар висловився про можливість змінити громадянство з українського на угорське.

Футболіст киян поспілкувався з Денисом Бойком.

"Якщо у мене буде хороша пропозиція із громадянством, якщо мені скажуть, що в збірній України у мене шансів нема – без питань, я піду і візьму громадянство Угорщини.

Інколи, чесно, замислюєшся і хотілося б. Люди тебе не люблять в інтернеті й навіть трохи більше, ніж інших. Але це все одно моя рідна країна і не хотілося б поводитись некрасиво", – розповів Біловар.

Зазначимо, що захисник Динамо викликався до юнацьких збірних України різних вікових категорій з 17 до 19 років, проте ще не отримував шанс проявити себе в дорослій команді.

Раніше Біловар доволі різко висловився про тих вболівальників, які критикують Динамо за результати цього сезону.