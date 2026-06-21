Чорноморець підсилить склад перед стартом УПЛ двома захисниками із Полісся та ФК Харків – ЗМІ

Ліві захисники Сергій Корнійчук та Ігор Снурніцин брали участь у тренувальному процесі одеського Чорноморця та вже готуються до переходу в нову команду.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

21-річний футболіст житомирського Полісся, який грав на правах оренди у рівненському Вересі, Сергій Корнійчук перейде до складу "чайок" за обопільною згодою між клубами.

А 26-річний гравець ФК Харків Ігор Снурніцин приєднається до Чорноморця у статусі вільного агента. Він вже пройшов медогляд. Як зазначається, його можуть загравати на позицію центрбека.

Окрім вищезгаданих захисників, до одеського колективу може потрапити вінгер Колоса Даниїл Алефіренко, який вже колись грав у складі Чорноморця. Керівництво "чайок" вже веде переговори з ковалівським клубом щодо трансферу 26-річного нападника.

Зауважимо, що у сезоні-25/26 Сергій Корнійчук провів на клубному рівні 18 матчів, у яких результативними діями не відзначався, тоді як Ігор Снурніцин зіграв всього 2 поєдинки у минулій кампанії.

Нагадаємо, Чорноморець у сезоні-2025/26 посів друге місце у турнірній таблиці Першої ліги та повернувся в УПЛ. І перед стартом сезону в елітному дивізіоні одесити вирішили влаштувати кадрову революцію в складі.

Минулого тижня повідомлялося про те, що Чорноморець продовжив контракти з братами-півзахисниками Іваном і Миколою Когутами, а також із нападником Кирилом Поповим.