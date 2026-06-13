Чорноморець продовжив контракти з братами півзахисниками та форвардом

Чорноморець продовжив контракти з трьома гравцями.

Про це повідомила пресслужба одеського клубу.

Так, нові угоди терміном на 2 роки були підписані з братами Іваном та Миколою Когутами, а також з форвардом Кирилом Поповим.

У сезоні-2025/26 півзахисник Іван Когут провів 18 матчів за Чорноморець і забив 3 голи. На рахунку його брата Миколи, який також грає в центрі поля – 15 поєдинків (1 гол та 1 асист).

Кирило Попов відіграв 21 матч, записавши на свій лицьовий рахунок 3 голи та 4 результативні передачі.

Напередодні стало відомо, що Чорноморець продовжив контракти з двома легіонерами - голкіпером Кінгслі Аніагбосо та захисником Мозесом Жаржу.

За підсумками сезону 2025/26 одеський колектив посів друге місце у турнірній таблиці Першої ліги та повернувся до УПЛ після річної перерви.