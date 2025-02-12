Одноклубник Забарного зацікавив низку топових клубів

Захисник Борнмута Дін Гюйсен потрапив до сфери інтересів Ліверпуля.

Про це повідомляє TeamTalk.

За інформацією джерела, мерсисайдці розглядають іспанця в якості заміни Вірджилу ван Дейку, незалежно від того, чи вдасться продовжити контракт нідерландцем.

Також в послугах Гюйсена зацікавлені Реал, Баварія, Челсі та Манчестер Юнайтед.

Захисник перебрався в стан "вишень" влітку цього року та став одним з відкриттів цього сезону, коли він грав в парі з Іллею Забарним, то Борнмут програв всього 2 матчі.

У поточному сезоні 19-річний Гюйсен зіграв на Борнмут у 21 матчі в усіх турнірах.

Раніше відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку Англії з футболу. Своїх суперників дізнались і українські футболісти. Зокрема, Борнмут Іллі Забарного зіграє проти Вулвергемптона. А ось Плімут Максима Таловєрова жереб звів з чинним чемпіоном АПЛ Манчестер Сіті.