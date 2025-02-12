Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Одноклубник Забарного зацікавив низку топових клубів

Олексій Мурзак — 12 лютого 2025, 20:55
Одноклубник Забарного зацікавив низку топових клубів
Дін Гюйсен
IMAGO

Захисник Борнмута Дін Гюйсен потрапив до сфери інтересів Ліверпуля.

Про це повідомляє TeamTalk.

За інформацією джерела, мерсисайдці розглядають іспанця в якості заміни Вірджилу ван Дейку, незалежно від того, чи вдасться продовжити контракт нідерландцем.

Також в послугах Гюйсена зацікавлені Реал, Баварія, Челсі та Манчестер Юнайтед.

Захисник перебрався в стан "вишень" влітку цього року та став одним з відкриттів цього сезону, коли він грав в парі з Іллею Забарним, то Борнмут програв всього 2 матчі.

У поточному сезоні 19-річний Гюйсен зіграв на Борнмут у 21 матчі в усіх турнірах.

Раніше відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку Англії з футболу. Своїх суперників дізнались і українські футболісти. Зокрема, Борнмут Іллі Забарного зіграє проти Вулвергемптона. А ось Плімут Максима Таловєрова жереб звів з чинним чемпіоном АПЛ Манчестер Сіті.

Баварія Борнмут Ілля Забарний Ліверпуль Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Футбольні трансфери Челсі

Борнмут

Борнмут Забарного та Плімут Таловєрова дізналися суперників у Кубку Англії
Три клуби АПЛ хочуть підписати ексзірку збірної Італії
Забарний з Борнмутом обіграли Евертон без Миколенка, Брайтон вибив Челсі в 1/16 Кубку Англії
Забарний дізнався оцінку за зіграний переможний матч проти Евертона в межах Кубку Англії
Українського дербі не буде: стали відомі основні склади Евертона та Борнмута на матч Кубку Англії

Останні новини