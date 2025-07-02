Атлетико оголосив про підписання захисника Аталанти

Лівий захисник Аталанти Маттео Руджері став гравцем Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт із 22-річним італійським футболістом розрахований на 5 років – до літа 2030 року. За інформацією ЗМІ, трансфер Руджері обійшовся Атлетико в 20 мільйонів євро.

Руджері – вихованець Аталанти, сезон-2021/22 провів у оренді в Салернітані. У сезоні-2024/25 на його рахунку 3 асисти в 38 матчах у всіх турнірах. Провів 16 матчів за молодіжну збірну Італії U-21.

Атлетико тривалий час шукав підсилення на позицію лівого захисника. Зокрема, розглядалися кандидатури Олександра Зінченка, Тео Ернандеса та Ендрю Робертсона. Скоріше за все, ніхто з названого вище тріо в іспанський клуб не перейде.