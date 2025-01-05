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Японський клуб викупив у Зорі права на іранського нападника

Олексій Мурзак — 5 січня 2025, 16:08
Японський клуб викупив у Зорі права на іранського нападника
Шахаб Захеді
ФК Зоря

Японський клуб Авіспа Фукуока оголосив про трансфер центрального нападника Зорі Шахаба Захеді.

Про це повідомила пресслужба команди вищого дивізіону чемпіонату Японії.

Раніше 29-річний форвард виступав там на правах Annexe 7 ФІФА – пунктом, який дає змогу іноземним футболістам в односторонньому порядку зупиняти термін дії контракту з українськими клубами, однак японці вирішили викупити контракт гравця. Чинна угода іранського футболіста з Авіспою розрахована до кінця 2025 року.

За неофіційними даними, Зоря отримає за Шахеді 500 тисяч євро.

У поточному сезоні він провів за японську команду 31 матч у Джей-лізі, відзначившись 9 голами та 2 асистами.

Раніше головний тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував кадрову ситуацію у клубі. Він заявив, що задоволений лише однією позицією у складі – воротарською.

Зоря Шахаб Захеді

Зоря

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