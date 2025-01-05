Японський клуб викупив у Зорі права на іранського нападника

Японський клуб Авіспа Фукуока оголосив про трансфер центрального нападника Зорі Шахаба Захеді.

Про це повідомила пресслужба команди вищого дивізіону чемпіонату Японії.

Раніше 29-річний форвард виступав там на правах Annexe 7 ФІФА – пунктом, який дає змогу іноземним футболістам в односторонньому порядку зупиняти термін дії контракту з українськими клубами, однак японці вирішили викупити контракт гравця. Чинна угода іранського футболіста з Авіспою розрахована до кінця 2025 року.

За неофіційними даними, Зоря отримає за Шахеді 500 тисяч євро.

У поточному сезоні він провів за японську команду 31 матч у Джей-лізі, відзначившись 9 голами та 2 асистами.

Раніше головний тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував кадрову ситуацію у клубі. Він заявив, що задоволений лише однією позицією у складі – воротарською.