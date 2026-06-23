За кожною цифрою – доля: історії українських спортсменів у полоні та безвісти зниклих

Поки Росія намагається повернутися до міжнародного спорту, українські атлети залишаються в її неволі. За даними Міністерства молоді та спорту України, 9 українських спортсменів перебувають у полоні, ще 13 вважаються зниклими безвісти, а 23 вже вдалося повернути додому.

Однак реальна кількість може бути значно більшою. Росія системно приховує інформацію про місця утримання людей і не допускає до них міжнародні організації, тому встановити точні дані наразі неможливо.

Напередодні Міжнародного Олімпійського дня, який відзначають 23 червня, "Чемпіон" спільно з Центром громадянських свобод та Медійною ініціативою за права людини нагадує про українських спортсменів, яких Росія утримує в полоні або яких вважають зниклими безвісти. За кожною цифрою – окрема людська доля, біль родин і боротьба за повернення додому.

Олександр Мальований

Майстер спорту, 10-разовий чемпіон України з веслувального слалому. Десять років виступав за національну збірну України, представляв країну на чемпіонатах світу та боровся за путівку на Олімпіаду-2004.

Після завершення спортивної кар'єри працював дитячим тренером на Київщині та виготовляв спеціалізоване спорядження.

13 березня 2022 року окупанти викрали Олександра з його дачі в одному із сіл Київщини. За відмову розблокувати телефон росіяни зламали йому пальці, імітували розстріл знайомого та піддали тортурам. Він пройшов через катівні Димера, аеропорту Гостомеля, де дістав cерйозне поранення ноги та переніс операцію в польових умовах без знеболення, а також 14 місяців утримання в СІЗО Новозибкова.

Зараз Олександра утримують у колонії №7 у Росії. Дружина розповідає: попри побої, карцер і заборону на фізичну активність, він таємно тренується вночі, щоб не втратити форму.

Олег Шевандін

Президент Федерації ушу, кунгфу та цигун Донецької області. Багаторазовий чемпіон України, володар Кубків Європи та світу. Виховав десятки атлетів світового рівня.

У 2014 році проявив чітку проукраїнську позицію: волонтерив, відмовився співпрацювати з ворогом і таємно вивіз збірну Донеччини на чемпіонат до Києва, де його вихованці здобули золоті нагороди.

1 травня 2015 року Олега викрали на блокпості в рідному Дебальцевому. Згодом його звинуватили у "шпигунстві" та передали ФСБ Росії.

Уже 11 років родина Олега не знає, де він перебуває і не мають інформації про його долю.

Артем Коломієць

Кандидат у майстри спорту з академічної греблі, виступав за юніорську збірну України.

Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі як бойовий медик полку "Азов".

20 травня 2022 року, виконуючи наказ вищого командування задля збереження життів, вийшов із заводу "Азовсталь". Упродовж жорстокої облоги, в умовах повного оточення та щоденних бомбардувань, він рятував життя поранених побратимів.

Артем перебуває в російській неволі вже п'ятий рік. Ті, хто повернувся з полону, згадують, що навіть у тюрмах він намагався допомагати й лікувати інших.

Натомість його власний стан здоров'я викликає серйозне занепокоєння. Крім численних травм хребта, критичної втрати ваги, виразки шлунка, він страждає на астму, яка відповідно до Женевської конвенції є підставою для репатріації без будь-яких умов.

Андрій Голубєв

Голова Федерації кунг-фу Мелітополя. У перші тижні окупації брав активну участь у проукраїнських мітингах у Мелітополі.

6 квітня 2022 року окупанти вивели його з рідного дому, закувавши в кайдани. Згодом він пройшов через катівні в окупованому Криму, повну ізоляцію в московському СІЗО "Лефортово" та незаконний суд у Ростові-на-Дону.

Наприкінці квітня 2025 року російський суд виніс сфабрикований вирок – 12 років позбавлення волі за нібито "міжнародний тероризм". Наразі Андрія етапували до в'язниці в місті Грозний (Чеченська Республіка) для відбування незаконно призначеного покарання. Проте попереду на нього чекає апеляційний суд, після якого його можуть без попередження етапувати в будь-яку іншу тюрму в глибині Росії, остаточно втративши зв'язок із рідними.

За словами дружини, стан здоров'я Андрія критичний. Через відсутність лікування та тривале утримання в нелюдських умовах його хвороба суглобів прогресує. Без термінової операції він може залишитися з інвалідністю.

Олексій Кравець

Активіст, волонтер і спортсмен із Херсонщини. Заснував безкоштовний спортивний зал для підлітків у рідному селі, займався армреслінгом і гирьовим спортом, представляв район на обласних змаганнях та брав участь у "Богатирських іграх".

21 січня 2023 року російські військові викрали Олексія з власного будинку в окупованій Софіївці. Він пройшов через катівні Генічеська, Чонгара та СІЗО Ростова-на-Дону.

Восени 2024 року російський суд виніс цивільному українцю сфабрикований вирок – 18 років колонії суворого режиму за нібито "диверсію".

Зараз Олексія утримують у тюрмі №2 в Єнісейську (Красноярський край, РФ). Через суворі умови утримання та жорсткий клімат він критично втратив вагу.