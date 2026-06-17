Росіяни атакували кінно-спортивну школу на Сумщині: загинули коні

У ніч на 17 червня російська армія завдала удару безпілотниками по кінно-спортивній школі на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Під удар БпЛА потрапила стайня, де перебували спортивні коні.

"Росіяни свідомо вдарили по цивільному об'єкту, де щодня займалися діти – вихованці школи. За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали. Удар припав по стайні. На превеликий жаль, є загиблі коні. Щирі співчуття всім, хто переживає цю втрату", – написав Григоров.

Кордон.Медіа

За інформацією начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, у стайні загинуло троє коней. Від вибухів пошкоджено дах і стіни будівлі.

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