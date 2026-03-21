В Англії під час пожежі загинув 16-річний футболіст, який ставав найкращим бомбардиром

Англійський футболіст Томмі-Баллей Дін, відомий як Джуніор Дін, трагічно загинув у середу, 18 березня.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, пожежа на першому поверсі багатоквартирного будинку в одному з районів Лондона сталася вдень, близько 15:00 за місцевим часом.

На виклик приїхало чотири машини з пожежної станції, яка розташована неподалік від будинку. Один з двох підлітків, які перебували в квартирі, встиг втекти від полум'я. Він отримав сильні опіки обличчя і наразі у стані коми перебуває в лікарні.

А от Дін не врятувався. 16-річний хлопець загинув на місці. Поліція розслідує усі обставини виникнення пожежі.

Джуніор Дін був вихованцем академії Ротергайт, де виступав за команду U-16. Футболіст ставав найкращим бомбардиром команди та автором найкращого голу минулого сезону.

Раніше повідомлялося про смерть однієї з найперспективніших футболісток збірної Англії Емі Карр.