Забарний встановив рекорд збірної України

Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний встановив новий рекорд збірної України у поєдинку відбору до чемпіонату світу 2026 року проти Франції.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Напередодні, 13 листопада, Україна у матчі кваліфікації до ЧС-2026 у Парижі програла Франції з рахунком 0:4. Забарний виводив команду Сергія Реброва на цей матч із капітанською пов'язкою.

Таким чином, у віці 23 років і 74 днів він став наймолодшим капітаном у історії збірної України в офіційних матчах. Попередній рекорд належав Олександру Зінченку – 24 роки і 99 днів.

5 наймолодших капітанів у історії збірної України (лише офіційні матчі):

Ілля Забарний: Україна — Франція, відбір на ЧС-2026, 13 листопада 2025 року — 23 роки й 74 дні Олександр Зінченко: Україна — Франція, відбір на ЧС-2022, 24 березня 2021 року — 24 роки й 99 днів Євген Коноплянка: Україна — Словенія, відбір на Євро-2016, 14 листопада 2015 року — 26 років й 46 днів Олег Лужний: Україна — Словенія, відбір на Євро-1996, 12 жовтня 1994 року — 26 років й 68 днів Андрій Шевченко: Україна — Іспанія, відбір на Євро-2004, 28 березня 2003 року — 26 років й 180 днів

Для Забарного цей матч став 54-м у кар'єрі в збірній України, на його рахунку 3 забитих голи. Дебютував він за національну команду також у матчі проти Франції, це трапилося 7 жовтня 2020 року.