Забарний вийде у старті ПСЖ на матч проти Байєра, Судаков та Трубін зіграють з перших хвилин проти Ньюкасла

У вівторок, 21 жовтня, відбудеться низка матчів 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Зокрема, зіграють за свої команди й представники України. Так, з перших хвилин за ПСЖ у матчі проти Баєра вийде захисник Ілля Забарний.

Водночас його земляки Анатолій Трубін та Георгій Судаков з'являться у старті Бенфіки на поєдинок проти Ньюкасла.

Нагадаємо, обидва матчі стартують о 22:00 за київським часом. Трансляції будуть доступні на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Раніше стало відомо, що керівники європейського футболу запровадили новий формат чоловічої Ліги чемпіонів, який почне діяти з сезону-2027/28.