Забарний — про Мудрика: Він не дуже розуміє, як це робити

Захисник Борнмута Ілля Забарний вважає, що Михайлу Мудрика бракує тактичної підкованості.

Своїми думками про виступи земляка в Англії Ілля поділився в інтерв’ю "Трендецю".

"Всі знають, що в Міші феноменальна швидкість. З ним потрібно грати десь, може, з обережністю. Але я бачу, що він не дуже розуміє, як це робити…

На мою думку, з його швидкістю ти просто стаєш за два метри до захисника, біжиш за спину – і він тебе ніколи не наздожене. Так, він хороший гравець, і я розумію, як йому важко тут, в Англії, який нього чиниться тиск", — сказав Забарний.

Сезон-2023/24 став дуже неоднозначним для Мудрика. З одного боку, він забив 5 голів у чемпіонаті Англії, але очікували від нього значно більшого.

Зовсім інша справа — Забарний. Уболівальники Борнмута відзначили стабільно високий рівень гри українця, визнавши його найкращим гравцем сезону.