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Забарний прокоментував чутки про інтерес з боку Тоттенгема

Ігор Чернявський — 6 вересня, 17:00
Забарний прокоментував чутки про інтерес з боку Тоттенгема
Getty Images

Попри чутки про інтерес з боку Тоттенгема, Ілля Забарний залишається зосередженим на виступах за Борнмут.

Про це він сказав у інтерв’ю "Українському футболу".

"Чутки завжди були, але я з агентами не спілкувався з приводу цього і зосереджений на грі у Борнмуті. А далі подивимось, поки нічого не знаю", — сказав Забарний.

У літнє міжсезоння періодично виникали чутки про інтерес європейських топклубів до Забарного, але в підсумку 22-річний центрбек перепідписав контракт з Борнмутом до літа 2029 року.

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