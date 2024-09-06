Забарний прокоментував чутки про інтерес з боку Тоттенгема

Попри чутки про інтерес з боку Тоттенгема, Ілля Забарний залишається зосередженим на виступах за Борнмут.

Про це він сказав у інтерв’ю "Українському футболу".

" Чутки завжди були, але я з агентами не спілкувався з приводу цього і зосереджений на грі у Борнмуті. А далі подивимось, поки нічого не знаю", — сказав Забарний.

У літнє міжсезоння періодично виникали чутки про інтерес європейських топклубів до Забарного, але в підсумку 22-річний центрбек перепідписав контракт з Борнмутом до літа 2029 року.