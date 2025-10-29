Забарний став одним з найкращих гравців ПСЖ у матчі Ліги 1 проти Лор'яна

Український оборонець ПСЖ Ілля Забарний отримав одну з найвищих оцінок за матч 10-го туру французької Ліги 1 проти Лор'яна (1:1).

Про це повідомляє портал SofaScore.

Гру захисника оцінили в 7,1 бала. Забарний грав не на своїй позиції, а флангового захисника, та провів на полі всі 90 хвилин. На його рахунку 2 повернення м'яча, 3 виграні дуелі з 5, 2 фоли (жовта картка) та 101 точна передача зі 103 (98%).

Вищу оцінку у складі ПСЖ має лише центральні захисники Маркіньйос та Бералдо, а також Вітінья, який вийшов на поле на 46 хвилині зустрічі.

Зазначимо, що українець зберіг місце у стартовому складі попри провальний матч Ліги чемпіонів, що відбувся 21 жовтня. Тоді ПСЖ у третьому турі ЛЧ розгромив Баєр 7:2, але Забарний "привіз" два пенальті та отримав червону картку ще у першому таймі.

Загалом у Забарного вже 11 матчів за ПСЖ в усіх турнірах та один гол.