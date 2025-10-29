Забарний не допоміг ПСЖ втримати перемогу над Лор'яном у Лізі 1, Ніцца здолала Лілль

Сьогодні, 29 жовтня, відбулися матчі 10-го туру чемпіонату Франції з футболу сезону-2025/26.

Зокрема, ПСЖ з Іллею Забарним у стартовому складі не зумів обіграти Лор'ян. Зустріч завершилася з рахунком 1:1. На гол Мендеша суперники відповіли миттєво, зусиллями Сілви. Зауважимо, що в тому епізоді Забарний зіграв невпевнено.

Також Гавр обіграв Брест, Ніцца здолала Лілль, а Мец на останніх хвилинах вирвав перемогу над Лансом.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

10 тур, 29 жовтня

Гавр – Брест 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 73 Санганте

Лор'ян – ПСЖ 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 59 Мендеш, 1:1 – 61 Сілва

Мец – Ланс 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 85 Ен (пен.), 2:0 – 90+1 Ен

Вилучення: Ен 90+2 (дві жовті)

Ніцца – Лілль 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 29 Діоп (пен.), 2:0 – 88 Янссон

Сьогодні відбудеться ще 5 поєдинків Ліги 1:

22:05. Марсель – Анже

22:05. Нант – Монако

22:05. Страсбург – Осер

22:05. Тулуза – Ренн

22:05. Париж – Ліон

Нагадаємо, у попередньому турі ПСЖ із Забарним у складі розгромив Брест. Наразі команда українця залишається лідером чемпіонату, проте у Марселя та Ліона є можливість наздогнати ПСЖ.