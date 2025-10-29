Забарний не допоміг ПСЖ втримати перемогу над Лор'яном у Лізі 1, Ніцца здолала Лілль
Сьогодні, 29 жовтня, відбулися матчі 10-го туру чемпіонату Франції з футболу сезону-2025/26.
Зокрема, ПСЖ з Іллею Забарним у стартовому складі не зумів обіграти Лор'ян. Зустріч завершилася з рахунком 1:1. На гол Мендеша суперники відповіли миттєво, зусиллями Сілви. Зауважимо, що в тому епізоді Забарний зіграв невпевнено.
Також Гавр обіграв Брест, Ніцца здолала Лілль, а Мец на останніх хвилинах вирвав перемогу над Лансом.
Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1
10 тур, 29 жовтня
Гавр – Брест 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 73 Санганте
Лор'ян – ПСЖ 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 59 Мендеш, 1:1 – 61 Сілва
Мец – Ланс 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 85 Ен (пен.), 2:0 – 90+1 Ен
Вилучення: Ен 90+2 (дві жовті)
Ніцца – Лілль 2:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 29 Діоп (пен.), 2:0 – 88 Янссон
Сьогодні відбудеться ще 5 поєдинків Ліги 1:
- 22:05. Марсель – Анже
- 22:05. Нант – Монако
- 22:05. Страсбург – Осер
- 22:05. Тулуза – Ренн
- 22:05. Париж – Ліон
Нагадаємо, у попередньому турі ПСЖ із Забарним у складі розгромив Брест. Наразі команда українця залишається лідером чемпіонату, проте у Марселя та Ліона є можливість наздогнати ПСЖ.