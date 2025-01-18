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Забарний спробує стримати Ісака, Арсенал прийматиме Астон Віллу та інші матчі 22 туру АПЛ

Володимир Максименко — 18 січня 2025, 09:38
Забарний спробує стримати Ісака, Арсенал прийматиме Астон Віллу та інші матчі 22 туру АПЛ
Ілля Забарний
Getty images

Сьогодні, 18 січня, стартує 22 тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Головний претендент на перемогу в чемпіонаті Ліверпуль зіграє в гостях проти Брентфорда. У складі "бджіл" грає Єгор Ярмолюк, який цього сезону став значно частіше з'являтись на полі. На рахунку українського хавбека вже 20 зіграних матчів у всіх турнірах.

Окрім того, Борнмут з Іллєю Забарним приїде в гості до Ньюкасла. Український захисник спробує стримати нападника "сорок" Александра Ісака, який забив дев'ять голів в останніх шости зіграних матчах.

У заключному матчі ігрового дня лондонський Арсенал спробує зберегти відставання від лідируючого Ліверпуля в матчі проти Астон Вілли.

  • 14:30 Ньюкасл - Борнмут
  • 17:00 Брентфорд - Ліверпуль
  • 17:00 Вест Гем - Крістал Пелас
  • 17:00 Лестер - Фулгем
  • 19:30 Арсенал - Астон Вілла

Зазначимо, що один з клубів АПЛ проявляє інтерес до півзахисника Динамо Київ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Ліверпуль Арсенал Лондон Єгор Ярмолюк

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