Забарний спробує стримати Ісака, Арсенал прийматиме Астон Віллу та інші матчі 22 туру АПЛ

Сьогодні, 18 січня, стартує 22 тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Головний претендент на перемогу в чемпіонаті Ліверпуль зіграє в гостях проти Брентфорда. У складі "бджіл" грає Єгор Ярмолюк, який цього сезону став значно частіше з'являтись на полі. На рахунку українського хавбека вже 20 зіграних матчів у всіх турнірах.

Окрім того, Борнмут з Іллєю Забарним приїде в гості до Ньюкасла. Український захисник спробує стримати нападника "сорок" Александра Ісака, який забив дев'ять голів в останніх шости зіграних матчах.

У заключному матчі ігрового дня лондонський Арсенал спробує зберегти відставання від лідируючого Ліверпуля в матчі проти Астон Вілли.

14:30 Ньюкасл - Борнмут

17:00 Брентфорд - Ліверпуль

17:00 Вест Гем - Крістал Пелас

17:00 Лестер - Фулгем

19:30 Арсенал - Астон Вілла

Зазначимо, що один з клубів АПЛ проявляє інтерес до півзахисника Динамо Київ.