Клуб АПЛ проявляє предметний інтерес до хавбека Динамо – джерело

Півзахисник Динамо Володимир Бражко потрапив до сфері інтересів клубу Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Втім. за інформацією джерела, інтерес поки "предметний", також не розкривається назва клубу.

Нагадаємо, що нещодавно була інформація, що Динамо вже отримало пропозицію щодо Бражка, але також без будь-яких подробиць.

У поточному сезоні хавбек провів 25 матчів за Динамо у всіх турнірах, забив 4 голи і віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює його в 9 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Динамо прийняло рішення щодо центрального захисника Іме Окона, який разом з командою був на тренувальному зборі у Туреччині.