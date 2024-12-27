Забарний: Думаю, Борнмут може досягнути ще більше

Український захисник англійського Борнмута Ілля Забарний розповів, що він добре знає рівень своєї команди, і впевнений, що вона може досягти більшого.

Слова українця передає пресслужба клубу.

"Всі у клубі схвильовані. Я знаю, які у нас гравці. Я бачу це на тренуваннях щодня, бачу, як ми можемо грати. Думаю, що ми можемо зробити ще більше. Ми вже виграли багато хороших поєдинків, але і втратили очки. Тому потрібно стати ще сильнішими. Я не хочу говорити про те, що ми можемо зробити або що "100 відсотків будемо там чи там". Нам просто потрібно старанно працювати, і всі мають це розуміти. Іноді нам потрібно просто замовкнути та робити свою роботу. Ось і все. Треба завжди викладатись по максимуму, якщо ми хочемо бути на найвищому рівні", – сказав Забарний.

Ілля також прокоментував роботу разом з наставником "вишень" Андоні Іраолою, наголосивши, що ця співпраця дуже комфортна.

"Для мене дуже важливо розуміти головного тренера, тому що я хлопець, який просто слухає і робить те, що від нього вимагають. З Андоні я почуваюся впевнено, тому що він дуже добре пояснює, чого він хоче, і кожного разу я просто намагаюся слухати та робити те, що він каже".

За повідомленнями деяких ЗМІ, українець невдовзі перейде в ПСЖ. Зазначимо, що в стані парижан виступає представник Росії Матвей Сафонов.

Раніше стало відомо, що Забарний привернув увагу Ліверпуля. Також українець входить у сферу інтересів Тоттенгема, який в січні планує провести переговори щодо трансферу захисника.

Окрім цього скаути Челсі переглядали українського захисника Борнмута у матчі з Тоттенгемом, що проходив в межах 14 туру Англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні Ілля повністю відіграв усі 18 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 38 мільйонів євро, контракт діє до літа 2029 року.