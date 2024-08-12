Іраолі розповів, що очікує від Забарного в новому сезоні АПЛ
Головний тренер англійського Борнмута Андоні Іраолі розповів, що він очікує підвищення рівня гри від Іллі Забарного в новому сезоні Англійської Прем'єр Ліги.
Його слова передає "SkySports".
"Загалом ми не змінились і у нас є досвід цілого сезону зі злетами, падіннями та матчами, де ми багато чому навчилися. Тепер ми можемо більш детально розібратися в різних сферах: ми знаємо один одного, а я знаю, де футболісти грають краще. Багато гравців у нашій команді є досить молодими. Один сезон в АПЛ, особливо для молодих гравців на зразок Мілоша Керкеза, Іллі Забарного, Алекса Скотта, Данго Ауттари, може змусити їх значно покращитися, і я очікую, що вони зможуть підвищити свій рівень гри", — сказав Іраолі.
Минулого сезону Забарний провів 42 матчі, де забив 1 м'яч. Портал Transfermarkt оцінює 21-річного українця у 32 мільйони євро.
Нагадаємо, раніше Борнмут продав свого основного нападника Домініке Соланке у лондонський Тоттенгем. Ця продаж стала рекордною в історії клубу.