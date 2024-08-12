Іраолі розповів, що очікує від Забарного в новому сезоні АПЛ

Головний тренер англійського Борнмута Андоні Іраолі розповів, що він очікує підвищення рівня гри від Іллі Забарного в новому сезоні Англійської Прем'єр Ліги.

Його слова передає "SkySports".

"Загалом ми не змінились і у нас є досвід цілого сезону зі злетами, падіннями та матчами, де ми багато чому навчилися. Тепер ми можемо більш детально розібратися в різних сферах: ми знаємо один одного, а я знаю, де футболісти грають краще.

Багато гравців у нашій команді є досить молодими. Один сезон в АПЛ, особливо для молодих гравців на зразок Мілоша Керкеза, Іллі Забарного, Алекса Скотта, Данго Ауттари, може змусити їх значно покращитися, і я очікую, що вони зможуть підвищити свій рівень гри",

— сказав Іраолі