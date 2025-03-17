Тоттенгем обрав двох кандидатів на заміну Постекоглу
Анге Постекоглу
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Керівництво лондонського Тоттенгема розглядає можливість звільнення головного тренера команди Анге Постекоглу.
Про це повідомляє The Telegraph.
Серед потенційних наступників австралійця розглядаються наставник Борнмута Андоні Іраола та Марку Сілва з Фулгема.
Зазначається, що клуб продовжує підтримувати головного тренера і з розуміння ставиться до кризи травм, яка вплинула на форму та результати команди.
Напередодні Тоттенгем поступився Фулгему. Після 29 турів лондонці розмістились на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 34 бали.
Раніше повідомлялося, що після завершення сезону клуб покине німецький форвард Тімо Вернер.