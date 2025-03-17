Тоттенгем обрав двох кандидатів на заміну Постекоглу

Керівництво лондонського Тоттенгема розглядає можливість звільнення головного тренера команди Анге Постекоглу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Серед потенційних наступників австралійця розглядаються наставник Борнмута Андоні Іраола та Марку Сілва з Фулгема.

Зазначається, що клуб продовжує підтримувати головного тренера і з розуміння ставиться до кризи травм, яка вплинула на форму та результати команди.

Напередодні Тоттенгем поступився Фулгему. Після 29 турів лондонці розмістились на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 34 бали.

Раніше повідомлялося, що після завершення сезону клуб покине німецький форвард Тімо Вернер.